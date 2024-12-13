Edirne'de kan donduran olay! 4 kişi yanarak can verdi

Edirne'de kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Güney Çevre Yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, bir evin duvarına çarptı.

Kazayla birlikte otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobil tamamen yanarken bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Korkunç olayda otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.