Edirne'de kan donduran olay! 4 kişi yanarak can verdi

Edirne'de korkunç bir olay yaşandı. Seyir halindeyken duvara çarpan ve bir anda alev alan otomobilin içindeki 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Edirne'de kan donduran olay! 4 kişi yanarak can verdi
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Edirne'de kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Güney Çevre Yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, bir evin duvarına çarptı.

Edirne'de kan donduran olay! 4 kişi yanarak can verdi - Resim : 1

Kazayla birlikte otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobil tamamen yanarken bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edirne'de kan donduran olay! 4 kişi yanarak can verdi - Resim : 2

Korkunç olayda otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Edirne'de kan donduran olay! 4 kişi yanarak can verdi - Resim : 3

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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