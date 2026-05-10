Edirne'de kilise krizi: Cemaat ayini iptal ettirdi

Edirne’nin Kıyık semtindeki kiliseye ayin için gelen Yunan rahiplerin töreni Yunanca yöneteceklerini beyan etmesi, Bulgaristan ve İstanbul’dan gelen Bulgar cemaati üyeleri arasında tansiyonu yükseltti. Kendi kiliselerinde Bulgarca ibadet etmek isteyen cemaat üyeleri duruma itiraz edince, resmi ayin gerçekleştirilemedi.

Tören yerine rahip Karalampi Nichev tarafından Bulgarca İncil’den bölümler okundu, dualar edildi ve katılımcılara geleneksel ekmek dağıtımı yapıldı.

"BULGARCA AYİN YAPILANA KADAR KİLİSE KAPALI"

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, yaşanan sürece dair sert açıklamalarda bulundu. Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios’un Bulgarca ayine izin verilmeyeceği yönündeki tavrına tepki gösteren Yotef, şu ifadeleri kullandı:

"Burası bir Bulgar kilisesidir. Bulgarca ayin yapılmasına izin verilene kadar kiliseyi ayinlere kapatıyoruz."

Rahip Aleksandır Çıkırık’ın vefatından sonraki son üç yılda Metropolitlik tarafından baskı gördüklerini öne süren Yotef, sorunun çözümü için üst düzey yetkililerle görüşeceklerini belirtti.



DİPLOMATİK CEPHEDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da tartışmalara dahil oldu. İbadetlerin ilgili topluluğun ana dilinde yapılmasının en doğal hak olduğunu vurgulayan Kafedzhiyska, sorunun diyalog ve sağduyu ile çözülmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Kiliselerin bu süreçte ibadete kapalı kalsa da ziyaretçilere açık tutulacağı öğrenildi.