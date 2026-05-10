Edirne'de kilise krizi: Cemaat ayini iptal ettirdi

Edirne’de bulunan tarihi Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi, bu yıl "Sveti Georgi Bayramı" kutlamalarında alışılagelmişin dışında bir krizle gündeme geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Edirne'de kilise krizi: Cemaat ayini iptal ettirdi
Yayınlanma:

Edirne’nin Kıyık semtindeki kiliseye ayin için gelen Yunan rahiplerin töreni Yunanca yöneteceklerini beyan etmesi, Bulgaristan ve İstanbul’dan gelen Bulgar cemaati üyeleri arasında tansiyonu yükseltti. Kendi kiliselerinde Bulgarca ibadet etmek isteyen cemaat üyeleri duruma itiraz edince, resmi ayin gerçekleştirilemedi.

Tören yerine rahip Karalampi Nichev tarafından Bulgarca İncil’den bölümler okundu, dualar edildi ve katılımcılara geleneksel ekmek dağıtımı yapıldı.

"BULGARCA AYİN YAPILANA KADAR KİLİSE KAPALI"

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, yaşanan sürece dair sert açıklamalarda bulundu. Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios’un Bulgarca ayine izin verilmeyeceği yönündeki tavrına tepki gösteren Yotef, şu ifadeleri kullandı:

"Burası bir Bulgar kilisesidir. Bulgarca ayin yapılmasına izin verilene kadar kiliseyi ayinlere kapatıyoruz."

 Rahip Aleksandır Çıkırık’ın vefatından sonraki son üç yılda Metropolitlik tarafından baskı gördüklerini öne süren Yotef, sorunun çözümü için üst düzey yetkililerle görüşeceklerini belirtti.

DİPLOMATİK CEPHEDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da tartışmalara dahil oldu. İbadetlerin ilgili topluluğun ana dilinde yapılmasının en doğal hak olduğunu vurgulayan Kafedzhiyska, sorunun diyalog ve sağduyu ile çözülmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Kiliselerin bu süreçte ibadete kapalı kalsa da ziyaretçilere açık tutulacağı öğrenildi.

TBMM'den dev vergi paketi: 20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!TBMM'den dev vergi paketi: 20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne kilise
Günün Manşetleri
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!