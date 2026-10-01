Edirne'de sınırda FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı!

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ üyesi 4 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Edirne'de sınırda FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı!
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Edirne sınır hattındaki güvenlik önlemleri aralıksız sürerken, Tekirdağ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilgili güvenlik birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde bölgede hareketlilik tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ şüphelilerinin A.Ç., M.E., H.Ç. ve E.K. olduğu belirlendi.

 Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgu ve yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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