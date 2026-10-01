Edirne'de sınırda FETÖ operasyonu: Yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı!

Edirne sınır hattındaki güvenlik önlemleri aralıksız sürerken, Tekirdağ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilgili güvenlik birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde bölgede hareketlilik tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ şüphelilerinin A.Ç., M.E., H.Ç. ve E.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgu ve yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.