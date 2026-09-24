Edirne'de yasa dışı bahis çetesine darbe: 274 milyonluk para trafiği, 6 kişi tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik bir çalışma başlattı.

MASAK RAPORU PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Emniyet ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürüldü.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı hakimlik kararıyla tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.