Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.Ş'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.