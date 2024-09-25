Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan bir terör örgütü PKK üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı
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Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.Ş'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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