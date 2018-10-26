"Darbe teşebbüsü başarılı olsaydı yürütmeye ait makamlara atanacaktı." Değerli izleyenler, bu çarpıcı tespit darbeci eski EDOK Komutanı Metin İyidil için yapıldı. İlgili tespit Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık İyidil hakkında yazdığı gerekçeli kararda yer aldı. Ulusal Kanal o gerekçeli karara ulaştı. İşte ayrıntıları…

Son ana kadar darbe teşebbüsünü sürdürdüğü vurgulandı. "Darbe başarılı olsaydı yürütmeye ait makamlarda görev alacaktı" denildi.



Kamuoyunda EDOK yargılaması olarak bilinen FETÖ'cü darbe girişimine karşı açılan davanın gerekçeli kararı yazıldı.



Davanın 27 Nisan'daki son duruşmasında eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.



Eski Korgeneral İyidil'in yanı sıra eski EDOK Kurmay Başkanı Hamza Koçyiğit ile eski EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Lütfi İhsan Yanıkoğlu da aynı cezaya çarptırıldı.



Cezaların ardından Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini tamamladı.



Kararda, FETÖ'cülerin hazırladığı sözde sıkı yönetim emirlerinin altında eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün imzası olduğu hatırlatıldı.



FETÖ'cü Partigöç'ün kasasında ise darbeden 2 gün önce yani 13 Temmuz 2016 tarihinde hazırlanmış sanık Metin İyidil'e ait bir emeklilik dilekçesi bulunduğuna dikkat çekildi.



EDOK GEREKÇELİ KARAR

"Sanık İyidil'in darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan sözde Sıkıyönetim Atama Listelerinde Atandığı Görev-1 bölümünde "KKK emrine" yazdığı, Atandığı Görev-2 bölümünün boş olduğu görülmektedir. Emeklilik dilekçesi de resmi prosedürde işleme konulmamış olup, Partigöç'ün kasasında zamanı geldiğinde kullanılmak üzere tutulması dikkat çekicidir. Bu dilekçenin ihtilale teşebbüsün başarılı olması durumunda asker kimliğinden arındırılarak belirtilen nitelikteki yürütmeye ait makamlara atanacak kişiler arasında Metin İyidil'in de olduğunun kanıtını oluşturuyor."



Gerekçeli kararda, darbe öncesi İyidil'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'in çok önemli konuların yüz yüze görüşülmesi talimatına uyarak görüşmelerini bu yöntemle yaptığına işaret edildi.



İyidil'in Harbiyelileri darbeye destek amacıyla Eğirdir'den Ankara'ya göndermeye çalışan Metin Akkaya ve daha birçok darbeciyle telefonda görüştüğü de gerekçeli kararda yer aldı.



Son ana kadar darbe girişimini sürdürdüğü ifade edilen kararda, "Sanık Metin İyidil hazırlık hareketlerinden öteye geçerek icrai hareketlerde bulunmuştur" denildi.







HABER: GÜRKAN DEMİR

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