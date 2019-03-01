Balıkesir'de seçime bağımsız aday olarak giren Edremit'in 32 yıllık Belediye Başkanı Kamil Saka ve Vatan Partisi güçlerini birleştirdi. Aday tanıtım toplantısının yapıldığı Şükrü Tunar Kültür Merkezi tıklım tıklım doldu. Coşkulu kalabalık salona sığmadı.

Balıkesir'de Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Vatan Partisi yerel seçime birlikte giriyor. Seçime bağımsız aday olarak giren Kamil Saka, Vatan Partisi ile Atatürk'te birleşti.



Vatan Partisi Edremit Aday Tanıtım toplantısında birlikteliği ilan eden Kamil Saka, seçmenin rant ittifaklarına mecbur olmadığını söyledi.



Aday tanıtım toplantısının yapıldığı Kamil Tunar Kültür Merkezi tıklım tıklım doldu. Coşkulu kalabalık salonun dışına taştı.



Saka, Edremit'teki dayanışmanın Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini de Atatürkçü çizgiye getireceğini söyledi.



Başkanlığı döneminde yaşanan bir ilki de anlattı Kamil Saka.



Toplantıda Edremit İlçe Başkanı İbrahim Baydı da konuştu. Kamil Saka ile neden birlikte olduklarını açıkladı.



Başkan Saka'nın konuşmasının ardından Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Aydın Şahin ve Vatan Partisi Edremit belediye meclis üyesi adayları Başkan Kamil Saka ile birlikte sahneye çıktı. Toplantının ardından Başkan Saka ve adaylar Edremit'te seçim turu atarak esnafı ve halkı selamladılar.





HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK

KAMERA: AKIN KARA, GÜÇLÜ ÇEZİK

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