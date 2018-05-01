Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı faaliyetlerinden olan Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatı 7 Mayıs'ta başlıyor. Genelkurmay Başkanlığı 5 gün sürecek tatbikatın ayrıntılarını açıkladı.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde suların ısındığı günlerde Türk Ordusu, İzmir'de Efes 2018 Tatbikatı'nı yapacak. Genelkurmay Başkanlığı tatbikatın duyurusunu yaptı.



Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde icra edilecek. Tatbikat dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla, 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde yapılacak.



Tatbikatın amacı; "Birleşik ve müşterek harekâtta, davet edilen ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargâhın ve birliklerinin askerî imkân ve kabiliyetlerinin, geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi" olarak açıklandı.



Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları katılacak. Amerika, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan da birlik ve unsurlar tatbikatta yer alacak.



Tatbikatın fiilî atışlı safhası 9-10 Mayıs günleri arasında icra edilecek. Fiili atışlı safha medyaya açık olacak.





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