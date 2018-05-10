Türk Ordusunun en kapsamlı faaliyetlerinden olan Efes-2018 Birleşik Müşterek Filli Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası tamamlandı. Tatbikatta milli hava savunma sistemi KORKUT ilk kez kullanıldı.

Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtıldı. İlk kez milli silahlar kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı faaliyeti olan EFES 2018 tatbikatının gece safhası nefes kesti. Türk Ordusunun harbe hazırlık seviyesi dosta düşmana gösterildi.Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, ikinci kez uluslararası çapta İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde düzenlendi. Tatbikat 24 ülke askerleriyle birlikte yapıldı. Kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatın gece safhasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve konuk komutanlar izledi.Jenerik senaryoya göre bir ülkenin topraklarının bir bölümü ile adası işgal edilir. Amaç işgal altındaki bölgeleri geri kazanmak.7 bin 500 personelin katıldığı tatbikatta "Hibrit Harekat" ortamı esas alındı. Önce Özel Kuvvetler havadan ve SAT ve SAS komandoları da denizden adaya sızdı. Düşman kuvvetin radar ve tuzakları imha edildi.Ardından Atak taarruz helikopterleri hedefleri ateş altına aldı.F 16'lar ve topçular hedefleri tam isabetle vurdu. Amfibi Aldatma, hava hücum harekatları seçkin gözlemcilerden tam not aldı.Bu yılki tatbikat çok sayıda ilki de barındırıyor. TCG Bayraktar ile TGC Büyükada gemileri, Cirit ve UMTAS füzesi, MPT-76 modern piyade tüfeği, 203 mili metre obüs, silahlı insansız aracı ve hava savunma silah sistemi KORKUT ilk kez kullanılan harp silahları ve araçlarına girdi.Milli imkanlara yapılan hava savunma silah sistemi KORKUT, Doğaney Körfezini aydınlattı.Efes-2018 Birleşik Müşterek Filli Atışlı Tatbikatı 11 Mayıs'ta sona erecek.