Efsane başkan yeniden yola çıktı. Kars'ta Vatan Partisi'nin Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer için seçim koordinasyon merkezi açıldı. Kentte; kardeşlik ve birlik ezgilerinin ahengi vardı. Vatandaşların yüzünü güldüren Mutluer açılış konuşmasında önemli uyarılarda bulundu.

O Kars'ın "efsane" başkanıydı. Hiç terk etmedi memleketini. Efsane başkan Tuncay Mutluer, Vatan Partisi ile yeniden yarışa katıldı, seçim çalışmalarına başladı.



100 bin nüfuslu Kars'ın en işlek caddesinde Tuncer Mutluer için seçim koordinasyon merkezi açıldı.



Yüzlerin gülümsediği coşkulu açılış töreninde Kars'a kardeşlik ve birlik ezgileri yükseldi.



Ermenistan ile sınırdaş olan Kars, kritik bir kavşakta yer alıyor. 1994 yılında Kars Belediye Başkanlığı yapan Tuncer Mutluer yeniden ipi göğüslemek için sahaya indi.



Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç'un ardından Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Mutler konuşmasını yaptı.



Eleştirilere böyle yanıt veren eleştirilere yanıt veren Mutluer önce uyardı, sonra da Karslılar'dan oy istedi.



Açılışta Kars halkı tarafından çok sevilen İran asıllı Devlet Sanatçısı Cavit Tebrizli Azeri türküleri söyledi. Kars halkı halaylar çekti.







HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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