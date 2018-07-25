88 yaşında hayatını kaybeden Mülkiye'nin unutulmaz hocalarından Prof. Dr. Cevat Geray, son yolculuğuna uğurlandı. Geray için ilk tören dekanlık yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapıldı. Geray, Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Mülkiyeli Cevat Geray son yolculuğuna uğurlandı.Prof. Dr Cevat Geray, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşından hayatını kaybeden Siyasal Bilgiler Fakültesi’in efsane dekanı Geray için ilk tören, görev yaptığı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde düzenlendi.Geray için ikinci tören ise Kocatepe Camisi'nde oldu. İkindi namazının ardından yapılan tören sonrası Geray'ın naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede ve çok sayıda siyasi ile Cevat Geray'ın seveni katıldı.