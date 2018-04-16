Ankara-Atina hattında yaşanan Ege geriliminde Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Dün akşam saatlerinde bir grup Yunan, Ege'deki bir adaya bayrak dikti. Bayrak SAT komandoları tarafından kaldırıldı. Krize ilişkin Türkiye’den sert açıklamalar geldi. Yunanistan’ı "kışkırtmalardan uzak durması" yönünde uyaran Ankara, “Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir” açıklaması yaptı.

Ege gerilimde yeni bir olay daha yaşandı.



Bir grup Yunan genci 15 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde Ege Denizi'nde Didim'e yakın bir adadaki kayalıklara Yunanistan bayrağı dikti. Bayrağı Türk Sahil Güvenlik unsurları fark etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve SAT Komandoları bayrağı indirdi.



Ankara’dan ise tepki gecikmedi. Komşuluk hukukuna uygun hareket edilmesini isteyen Başbakan Yıldırım, bu gibi olayların son dönemde arttığına dikkat çekti, Yunanistan’ı uyardı.



Yıldırım, Türkiye'nin şartlar olursa olsun fiili duruma izin vermeyeceğine de vurgu yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Ankara’nın tonunu daha da sertleştirdi. “Kaza çıkabilir” dedi.



Olaya ilişkin Atina'da yerel basına bilgi veren Yunan yetkililer ise olayın bilgilerin sosyal medyada bulunduğunu ancak henüz incelemenin devam ettiğini ifade etti.



Başbakan Yıldırım'ın açıklaması şöyle:



"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir."



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