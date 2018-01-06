Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kilimli Adası'nda dini törene katıldı, Ege'de tansiyon yükseldi. Çipras'ın Kardak kayalıklarını da ziyaret edeceği iddiası üzerine Türk hücumbotları ve bir savaş gemisi bölgede nöbete başladı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Muğla'ya 12 mil mesafedeki Kilimli'ye gitti, dini törene katıldı.



Konuşmasında "komşu ülkelerle barış ve iş birliği ilişkileri arzuladığını" söyleyen Çipras, "Bugün burada, Kalimnos'da, Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında bulunuyoruz." dedi.



Çipras'a Kilimli ziyaretinde, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Panayotis Kurublis eşlik etti.



Çipras'ın Kardak kayalıklarına da geleceği haberleri üzerine Türk güvenlik güçleri kayalık çevresinde güvenlik önlemleri aldı.



Türk hücumbotu Turgutreis açıklarında, Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında, 3 Türk sahil güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde nöbete başladı.



Türk Sahil Güvenlik botları ve savaş gemisi bölgede nöbet tutarken, Yunan Sahil Güvenlik botları da bölgeden ayrılmadı.



Bölgede bir süre balıkçıların Kardak kayalıklarına yaklaşmasına izin verilmedi. Saat 13.00 itibariyle balıkçılar, bölgeye yaklaşabildi. Saat 14.30'da ise Kardak kayalıkları yakınında bulunan askeri güçlerdeki hareketlilik azaldı.



2 Türk sahil güvenlik botu, kayalık yakınından uzaklaştı. 1 Türk sahil güvenlik botu ile 1 Yunan sahil güvenlik botunun dışında Kardak yakınında başka bir askeri unsur kalmadığı görüldü.



ulusal.com.tr