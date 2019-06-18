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Ege'de denetimler arttırıldı

Bodrum açıklarında yaşanan faciadan sonra Ege'de denetimler arttırıldı. Aydın açıklarında devriye yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 101 göçmen yakaladı.

Ege'de denetimler arttırıldı

Bu görüntüler onları vazgeçirmedi, korkutmadı. 

Muğla'nın Bodrum açıklarında yaşanan faciadan kısa bir süre sonra kaydedildi görüntüler.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kaçak göçmen operasyonu yapıldı. 

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Aydın açıklarında denetimdeydi. 

Kaçak yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 lastik bot farkedildi. 

Göçmen dolu lastik botlar durduruldu. 

51 Suriye, 26 Filistin, 15 Irak, 3 Yemen, 3 Kongo, 1 Somali, 1 Mısır, 1 Orta Afrika uyruklu 101 kişi kıyıya getirildi. 

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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