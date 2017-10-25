Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 10.5 km derinliğinde oldu...

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 10.5 km derinliğinde oldu...



TEKİRDAĞ'DA DEPREM



Tekirdağ'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.



Saat 14.05'teki deprem yerin 8.2 km derinliğinde gerçekleşti.



KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.1



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.



ulusal.com.tr