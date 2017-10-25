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Ege'de deprem (25 Ekim Çarşamba son depremler)

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 10.5 km derinliğinde oldu...

Ege'de deprem (25 Ekim Çarşamba son depremler)

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 10.5 km derinliğinde oldu...

TEKİRDAĞ'DA DEPREM

Tekirdağ'da 3.4  büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Saat 14.05'teki deprem yerin 8.2 km derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.1

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ege denizi #deprem #Tekirdağ #kandilli rasathanesi #AFAD
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