Ege Denizi’nde saat 12.24’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde bugün saat 12:24'de bir deprem meydana geldi. Yaşanan Deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 4.3 büyüklüğünde ve yerin 12.7 KM derinliğinde meydana geldi.



Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.4 büyüklüğünde ve yerin 30.20 KM derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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