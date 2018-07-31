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Ege'de umut yolculuğu

Ege'de mültecileri taşıyan lastik bot su aldı. 10 mülteci çevredeki bir tur teknesinin yardımı ile son anda kurtarıldı.

Ege'de umut yolculuğu
Ege açıklarında, denizin ortasında, çaresizce kurtarılmayı beklediler. O sırada bölgeden bir tur teknesi geçmese umut yolculuları, ölüm yolculuğuna dönüşecekti.

Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaydedildi.

10 mülteci Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek istiyordu. Turgutreis'ten 5 metrelik bir lastik botla yola çıktılar. Ancak umut yolculukları çok sürmedi. Açıldıktan yaklaşık 1 mil sonra, bot su alaraka battı.

Denizin ortasında kalan mülteciler çaresizce kurtarılmayı bekledi.

O sırada bölgeden geçen bir tur teknesi görüp, yardım eli uzattı. 

Tekneye alınarak kurtarılan mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

ulusal.com.tr
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