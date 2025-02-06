Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: 4’ün üzerinde 8 deprem daha meydana geldi

Ege Denizi'nde, Yunanistan’ın Santorini Adası açıklarında başlayan sismik hareketlilik, gece yarısından itibaren etkisini artırarak sürdü. Saat 04.41 ile 08.51 arasında, büyüklüğü 4,0’ın üzerinde olan toplam sekiz deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, en büyük sarsıntı 08.51’de 4,6 büyüklüğünde meydana geldi. 06.36’da 4,5, 06.23, 05.54 ve 08.51’de 4,6, 05.45 ve 05.24’te 4,4, 05.02 ve 04.41’de ise 4,1 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Depremlerin ortalama 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, kıyı bölgelerinde hissedilmediği ifade edildi. Ancak uzmanlar, bölgede süregelen sismik hareketliliğe dikkat çekerek, depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.