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Ege Denizi'nde deprem (08 Ağustos 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

Ege Denizi'nde deprem (08 Ağustos 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12:39'da Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.
Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #kandilli rasathanesi
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