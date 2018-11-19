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Ege Denizi'nde deprem (19 Kasım 2018 Son Depremler)

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem (19 Kasım 2018 Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TSİ 07.47'de merkez üssü Ege Denizi'nin Yunanistan açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Kaynak: AA
Etiketler; #ege denizi
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