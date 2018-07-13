banner982
Bakan Albayrak
Bakan Albayrak "Ekonomi Eylem Planını" açıkladı
Emniyet önünde Adnan Oktar protestosu
Emniyet önünde Adnan Oktar protestosu
FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
Kendisini çeken sapığı böyle ifşa etti
Kendisini çeken sapığı böyle ifşa etti

Ege Denizi'nde deprem

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 15.42'de 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,37 kilometre derinliğindeki depremin, Yunanistan'a 2,22 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise yaklaşık 210 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.