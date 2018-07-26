Merkez üssü Yunanistan olan deprem Ege'nin illerinden de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Merkez üssü Sisam Adası olan derinliği 10.2 büyüklüğü ise 4.6 şiddetinde olan bir deprem meydana geldi. Saat 11:17'de meydana gelen deprem, Ege'nin bazı illerinde de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verile göre ise depremin büyüklüğü 4.5 derinliği 6.80 KM olarak kaydedildi.



Vatandaşlar yaşanan depremle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımları yaptı:



*Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 11.17'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Geçmiş olsun..



*Geçmiş olsun Ege...

#deprem



*izmirde deprem oldu 4.5 civarı hiseden oldumu



*Güzel İzmir’de 4.6 şiddetinde #deprem olmuş çok geçmiş olsun



*Bununla geçmiş olsun İzmir #deprem







