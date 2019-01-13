Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, amfibi kabiliyetlerinin geliştirilmesi için Ege Denizi'nde tatbikat yaptı. SAT ve SAS timleri ile helikopterlerin de boy gösterdiği tatbikat, aksiyon filmlerini aratmadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ege Denizi'nde nefes kesen tatbikata imza attı.



Tatbikata "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır" ismi verildi. Tatbikatta, değişik tip ve sınıfta çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, SAT ve SAS timleri, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait hava unsurları yer aldı.



Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda tatbikata denizde başlayan ekiplerin, karaya çıkarma yaptığı ve tatbikata burada devam ettiği görüldü.



Aksiyon filmlerini geride bırakan tatbikatın fotoğrafları, büyük beğeni topladı.





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