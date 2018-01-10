Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 7'si çocuk 22 yabancı uyruklu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 7'si çocuk 22 yabancı uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre, Güzelçamlı açıklarında hareketlilik tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, lastik botla yurt dışına gitmek isteyen 7'si çocuk 22 kişiyi yakaladı.



Karaya çıkarılan kaçak göçmenlerin 14'ünün Suriye, 6'sının Afganistan, birinin Kongo, birinin de Eritre uyruklu olduğu tespit edildi.



Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.