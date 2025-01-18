Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 9’u çocuk, toplamda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kıyıya çıkarıldı ve işlemlerin ardından Göçmen Ön Kabul Merkezi’ne teslim edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Yayınlanma:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen bir lastik botu tespit etti ve harekete geçti.

9'U ÇOCUK, 32 AFGAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri, "KB-119" botu ile bölgeye sevk edilerek, lastik bottaki 32 Afgan uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı. Yakalanan göçmenler arasında 9 çocuk yer alırken, göçmenlerin tümü işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

Bahreyn’de tarihi başarı: Aleyna Ertürk, altın madalya kazandıBahreyn’de tarihi başarı: Aleyna Ertürk, altın madalya kazandıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

göçmen
Günün Manşetleri
"Akreplere inanırsan, normalleşirsen boğulursun"
Vatan Partisi: PKK, Türk Ordusunun gücüyle silah bırakır
FETÖ firarisinden örgüt itirafları
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek
21 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
KKTC'de asgari ücret bakın ne kadar oldu? KKTC'de asgari ücret bakın ne kadar oldu?
Ataşehir'de otel yangını Ataşehir'de otel yangını