Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen bir lastik botu tespit etti ve harekete geçti.

9'U ÇOCUK, 32 AFGAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri, "KB-119" botu ile bölgeye sevk edilerek, lastik bottaki 32 Afgan uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı. Yakalanan göçmenler arasında 9 çocuk yer alırken, göçmenlerin tümü işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.