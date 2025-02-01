Ege Denizinde art arda depremler!
Ege Denizi, peş peşe depremlerle sarsıldı. Son olarak 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.29'da gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Son olarak 16.51'de büyüklüğü 3.5 olan bir deprem daha oldu.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Ege Denizi sabah saatlerinden bu yana büyüklükleri 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4, 4.2 ve 4.4 olan çok sayıda depremle sarsıldı.
Depremlerin 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde.