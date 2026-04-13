Ege Denizi'nde sandıklı eylem: Matematik bize birleşmeyi emrediyor

Muğla'nın mavi sularında gerçekleştirdiği sembolik "sandık ve mühür" dalışıyla dikkatleri üzerine çeken siyasetçi Ahmet Erdemli, eyleminin ardından basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdemli, özellikle son dönemde belediye başkanlarının görevden alınma süreçlerine ve Türk siyasetinin aritmetiğine dair hayati uyarılarda bulundu.

​Dalış sonrası su yüzeyine çıkan Erdemli, eylemin amacını şu şekilde ifade etti:

'YARGI, TEK TARAFLI ÇALIŞAN BİR SİSTEM OLAMAZ'

"Vatandaşın oylarıyla, mühürleriyle seçilen belediye başkanlarının asılsız iftiralarla görevden el çektirilmesi kabul edilemez. Bu operasyonların sadece ana muhalefet partisi üzerinde yoğunlaşması, iktidar partisi cephesinde benzer süreçlere şahitlik edemememiz manidardır. Yargı, tek taraflı çalışan bir sistem olamaz; tarafsızlığını yitiren bir hukuk yapısı demokrasinin sonudur. Halkın teveccühüne karşı yapılan bu girişime dikkat çekmek için bu eylemi gerçekleştirdik."

Geçmişteki hatalardan ders alınması gerektiğini vurgulayan Erdemli, 2002 genel seçimlerinde ortaya çıkan tabloyu hatırlattı:

2002 GENEL SEÇİMLERİ

"Bakınız, 2002 yılında baraj altında kalan partilerin oylarının toplamı %46’ydı. Halkın neredeyse yarısının tercihi mecliste temsil edilemedi. Bugün baraj %7’ye düşmüş olsa da, %2-3 bandında oy alan birçok partimiz var. Eğer bu parçalı yapı devam ederse, tarih tekerrür edecek ve halkın iradesi yine meclis dışında kalacaktır."

Mevcut Başkanlık Sistemi ve seçim dengelerinin muhalefeti birlikte hareket etmeye zorladığını belirten Erdemli, zamanlamanın kritik olduğuna dikkat çekti:

'MATEMATİK BİZE BİRLEŞMEYİ EMREDİYOR.'

"Matematik bize birleşmeyi emrediyor. Eğer bu birliktelik sağlanmazsa, mevcut iktidarın devamı bizzat muhalefetin bölünmüşlüğü eliyle sağlanacaktır. En kritik nokta ise zamanlamadır; seçime 3 ay kala yapılacak bir ittifakın topluma katkısı sınırlı kalır. Bugün atılacak adımın gücü çok daha büyüktür. Hiç kimse 'oyun bozanlık' yapmadan, 'Önce ülkem, sonra partim' diyebilmelidir. Zira toplumun geleceği gençler ve ailelerin temel direği kadınlar da bunu istemektedir."

Ahmet Erdemli, açıklamasını muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak tamamladı:

"Bu geriye gidişi durdurmanın yolu, ilk seçimde bu yönetimi sandıkta değiştirmektir. Bunun için Türkiye’deki tüm muhalefetin tek vücut olması, vatanseverliğin şartıdır..."

Dalış ekibinde yer alan Alevi Bektaşi kanaat önderi Ali Aker de açıklamada bulundu. Aker, açıklama şu şekilde:

"Değerli vatandaşlarımız Sayın Ahmet Erdemli'nin ifadelerine katılıyorum yaşadığımız bu karanlık süreçten aydınlığa geçiş mümkündür bunun yolunu ise Pir Hünkâr Hacı Bektaş-i Veli'nin buyurduğu gibi; Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım."