Ege sallandı! Bir deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde saat 14:23'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege sallandı! Bir deprem daha meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde saat 14:23'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak tespit edilirken, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. AFAD, depreme dair daha fazla bilgi için bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.

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