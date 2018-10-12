Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, yaptığı tanışma toplantısı ile dönemin ilk toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Topluluğa yeni üye olan öğrencilerin de katıldığı toplantıda öğrenciler, Andımızı okuyarak ilkokul sıralarına geri döndü.

Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu dönemin ilk toplantısını yaptı. Geçen bir hafta boyunca topluluk standı açan Ege ADT, çok sayıda yeni üye aldı. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerle buluşan Ege ADT, Ege Üniversitesi Topluluklar Merkezi'nde yaptığı tanışma toplantısında yoğun ilgi ile karşılaştı. Salona sığmayan Ege ADT üyeleri, koridorda oturarak toplantıyı dinledi.



"Ege ADT, vatansever Atatürkçü gençliği aynı çatıda birleştiriyor"



Tanışma toplantısı, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Batman'da şehit olan Mehmetçikler ve şehit düşen tüm askerler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ege ADT Başkanı Biyoloji öğrencisi Serap German, "Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, şartlar ne olursa olsun vatansever ve Atatürkçü genliği aynı çatı altında birleştirmiş ve bu yolda etkinlik örmüştür" diyerek toplantının açılış konuşmasını yaptı.



Fırat Çakıroğlu anıldı



Siyasi gündemin de tartışıldığı toplantıda, gelecek dönemde yapılacak etkinlikler hakkında planlama da yapıldı. Öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde PKK tarafından öldürülen Fırat Çakıroğlu'nu anmak için Fırat Çakıroğlu'nun görüntülerinin yer aldığı bir video izledi. Toplantının sonunda Andımızın okullarda okutulmamasına tepki göstermek için hep bir ağızdan Andımızı okudu. Ege ADT üyeleri, Atatürk'ün izinden ayrılmayacaklarının vurgusunu yaptı. Toplantı sonunda toplu fotoğraf çekilen öğrenciler, "Atatürk Gençliği Görev Başında" sloganı attı