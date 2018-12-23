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Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Yıldırım Koç'u misafir etti

Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu ODTÜ Öğretim Görevlisi Yıldırım Koç ile "Atatürk'ünDevletçilik Politikası ve Bugün" isimli konferansı gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Yıldırım Koç'u misafir etti

 Yüzlerce öğrencinin katıldığı konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Özcan Bal'ın konuşmasıyla başladı.

"Tek Kılavuz Atatürk"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Yıldırım Koç, öncelikle gençlere seslendi: "Fabrikalar açılmazsa yeni alanlar açılmazsa iş bulamayacaksınız. Okulu bitirdiğinizde ikinci bir yabancı dil öğrenmiş olmanız gerek. Avrupa'ya kapağı atarım demek tamamen hayal ürünüdür, orada ikinci sınıf vatandaş olacaksınız. Kurtuluşunuz, bu krizlerin Türkiye'nin çıkarları konusunda aşılması. Burada tek kılavuz Atatürk, onun fikirleri daima günceldir" diyerek gençleri Türkiye'ye sahip çıkmaya davet etti. 

"Atatürk'ün Politikalarını İyi Bilmek Gerek"

Konuşmacı Yıldırım Koç, konferansta Atatürk'ün devletçilik politikasına değinerek, "Atatürk'ü kaybedişimizin üzerinden 80 yıl geçti ama bugün içinde bulunduğumuz süreçte hala onun çözüm önerilerinin güncel olduğunu düşünüyorum. Bugün yaşadığımız kriz geçmiş dönemlerde yaşadığımızdan çok daha farklı bir durumda. Bizim dönemimizde yeni mezun çok rahat iş bulurdu ama sizler okulu bitirdiğiniz zaman plansız programsız bir şekilde benim dönemimin ilkokul mezunlarının yaşadığı sıkıntıları yaşayacaksınız. O yüzden Atatürk'ün politikalarını iyi bilmek gerek. İşte bu yüzden kurtuluş, Atatürk'ün 20'li 30'lu yıllarda kullandığı politikalardadır" diyerek günümüzde Atatürk'ü yeniden anlamanın önemini vurguladı.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından Topluluk Başkanı Özcan Bal'ın Yıldırım Koç'a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

 

Etiketler; #yıldırım koç #ege üniversitesi #adt
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