Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir

6-7 Ekim Kobani olaylarının yaşandığı günlerde, PKK üniversitelere hakim olma çabası içine girdi. PKK, kendilerine karşı çıkan vatansever gençlere sürekli saldırmaya başladı. Bir olay da Ege Üniversitesi'nde yaşandı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu, PKKlı Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Daha sonra çıkan belgelere göre Çakıroğlu'nun ölümü de adeta planlanmıştı. Ülkücü kimliğiyle tanına Çakıroğlu'nun PKK'lılarca tehdit edildiği anlaşıldı. 21 Ekim 2014 tarihinde, Ege Üniversitesi'nin topluluk sayfası “Ege'de Terörist İstemiyoruz” grubunda Kobani protestoları eleştirildi. Bu paylaşımdan bir gün sonra 22 Ekim 2014'te “Ege'de Faşist Provokasyon Var" isimli grupta Çakıroğlu'nun tehdit edildiği belirlendi.



Yaklaşık 4 ay sonra 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Savcı Zeki Polat, iddianamesinde sanık Nurullah Semo için "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etti.



Yargılama sonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2017'deki karar duruşmasında, Semo'nun "kasten adam öldürmek", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, terör örgütü PKK üyeliğinden sanığa verilen 15 yıl hapis cezasını kaldırarak, Semo'ya "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.



Kararda "Semo hakkında her ne kadar yasa dışı PKK-KONGRA/GEL terör örgütüne üye olmamakla örgüt adına suç işlemek suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik vahim eylem niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302/1. maddesi (Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak) gereğince suçun işleniş şekli, ortaya çıkan tehlikenin büyüklüğü, sanığın suç kastının yoğunluğu ile suç sebep ve saikleri dikkate alınarak taktiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.



Dönemin Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu, açılım politikasının mimarlarından biriydi. PKK ‘açılım’ıyla birlikte Ege Üniversitesi'nde Apo fotoğrafları asılmaya başlandı. Dedeoğlu daha sonra Ahmet Davutoğlu döneminin Avrupa Birliği bakanı yapıldı.