Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Ege Üniversitesi ordumuzun yanındadır ” denildi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün destek mesajı şu şekilde:



Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütünün faaliyetlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı “Zeytin Dalı” operasyonunda şanlı ordumuza ve kahraman Mehmetçiğe zaferler diliyoruz.



Bölgesinde güçlü bir aktör olan Türkiye’nin uluslararası barışa destek verebilmesi bölgedeki terör tehditlerini bertaraf etmesiyle mümkündür. Türk Milletinden güç alan ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muzaffer olacağına inancımız tamdır.



Ege Üniversitesi olarak, terör örgütleriyle ülkemizin geleceği için canını hiçe sayarak mücadele eden ordumuzun komuta kademesinin ve askerlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu belirtmek bizim için bir görevdir



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