Ege ve Akdeniz'de yasa dışı göçle mücadele aralıksız sürüyor. Havaların ısınması ile birlikte Ege'de hareketlilik arttı.
Türk karasularında kesintisiz devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son 24 saat için 303 mülteciyi Yunanistan'a geçemeden durdurdu.
Muğla, İzmir ve Aydın da 7 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlara karada ise Jandarma ve Emniyet birimleri destek verdi.
Lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 303 mülteci geri kabul merkezlerine götürüldü.
Akdeniz'den ise bir facia haberi geldi. Mültecileri taşıyan tekne battı. 15 mülteci yaşamını yitirdi.
ulusal.com.tr
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