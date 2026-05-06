Ege’de can pazarı: 8’i Türk 9 mürettebatın bulunduğu gemi battı!

Ege Denizi'nde seyir halindeyken kayalıklara çarpan kargo gemisi, kısa sürede sulara gömüldü. Gemide bulunan ve aralarında 8 Türk vatandaşının da olduğu 9 kişilik mürettebat, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.

Ege Denizi’nde, Arnavutluk’tan Ukrayna’ya yük taşıyan bir kargo gemisi, sabah saatlerinde Andre Adası (Andros) açıklarında kayalıklara çarparak battı. 8 bin ton soda taşıyan geminin batmasıyla bölgede büyük hareketlilik yaşandı.

MÜRETTEBATIN TAMAMI KURTARILDI

Yunan Devlet Televizyonu ERT ve diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Vanuatu bayrağı taşıyan gemide 8 Türk ve 1 Azerbaycanlıdan oluşan toplam 9 mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, tüm denizcileri sağ olarak kurtarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tahliye edilen mürettebatın Andre Adası’na götürüldüğü ve yapılan ilk incelemelerde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Geminin yaklaşık 8 bin tonluk soda yüküyle sulara gömülmesinin ardından, bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşup oluşmadığına dair inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

