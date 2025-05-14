Ege'de deprem alarmı: Uzman isim 6 ili tek tek saydı!
Akdeniz’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege'deki deprem kümesine dikkat çekerek, 6 il için kritik bir uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesinin 155 kilometre açıklarında saat 01.51’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 20,41 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem, başta Antalya, Mersin, Aydın, İzmir, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.
BEKTAŞ: "STRES KUZEYE TRANSFER OLDU"
Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kritik bir uyarıda bulundu.
Bektaş, Afrika levhasının Anadolu levhası altına itilmesi sonucu oluşan bu depremin Girit Fayı’nda kırılma yarattığını ve bu hareketin Ege Deprem Kümesi’ne stres transferi yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki EGE DEPREM KÜMESİNE stres transferi yapmıştır."
"Son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet M 6-7 deprem üretimiyle oluşan EGE DEPREM KÜMESİ Batıda İzmir-Manisa, Doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır."