Ege'de nefes kesen operasyon! İHA havada gördü, ekipler denizden kuşattı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik insansız hava aracı (İHA) tarafından fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hızla ekip sevk edildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER

Deniz yüzeyinde önü kesilen bottaki göçmenler için tahliye süreci başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir şekilde durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.