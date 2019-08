Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçiliği’ne atanmasının kesinleştiği iddia edildi. Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman istendiği öne sürüldü

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR



Egemen Bağış 1970 yılında Bingöl’de doğdu. Aslen Siirtli olan ve Siirt’e başladığı ilk ve orta öğrenimine Ankara’da devam edip New York Newtown High School’da tamamlayan Bağış, lisans eğitimini ABD’de sürdürdü. Bağış, lisans eğitimini Bernard M.Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümü’nde 1993 yılında tamamladıktan sonra yine aynı üniversiteden 1996 yılında kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı.



2002 yılında AK Parti kurucu Genel Başkan’ı Recep Tayyip Erdogan’in davetiyle Türkiye’ye dönerek aynı yıl AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçildi ve AK Parti’nin genel başkanlık düzeyinde uluslararası ilişkilerden sorumlu başdanışmanı oldu. 2007 seçimlerinde ikinci kez AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Bağış aynı yıl AK Parti’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yüklendi. Bağış, bu dönemde AK Parti’nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.



ulusal.com.tr