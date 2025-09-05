Egemen Bağış Selanik'te konuştu: "Bir gün ansızın Avrupa'nın imdadına yetişebiliriz"

Bağış konuşmasında, Türkiye’nin Avrupa için stratejik önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi dışlamak Avrupa’nın savunma ekosistemini zayıflatmakta ve kendi özerkliğini baltalamaktadır. Türkiye çoğu zaman Avrupa'nın ilk savunma hattı olmuştur. Bir gün yine ansızın Avrupa'nın imdadına yetişmemiz gerekebilir. Türkiye Avrupa'nın komşusu değil. Türkiye Avrupa’dır ve Avrupa’nın geleceğidir.”

ZİRVEYE YOĞUN KATILIM

Selanik Metropolitan Summit’in açılışını eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaparken, katılımcılar arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras gibi önemli isimler de yer aldı. Zirveye 47 ülkeden 500’ü aşkın diplomat, bürokrat ve gazeteci katıldı.

"TÜRKİYE’NİN AVRUPA İLE BAĞLARI TARİHİ BİR VİZYONUN DEVAMI"

Konuşmasında zirvenin önemine değinen Bağış, Selanik’in kültürel ve tarihi mirasına dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri olan Selanik’te konuşma yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek:

“Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla etkileşimi yalnızca güncel bir siyasi hedef değil, Cumhuriyetimizin temeline işlenmiş bir vizyonun devamıdır” dedi.

"DOSTUM DİMİTRİS'E TEŞEKKÜR"

Bağış, zirveye katılımına vesile olan eski Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos’a teşekkür etti ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca Selanik’in eski Belediye Başkanı Yiannis Boutaris’i de anarak, Türk ve Yunan halklarının kültürel yakınlığına dikkat çekti.

AVRUPA’NIN KRİZLERİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Bağış, Ukrayna’daki savaş, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve Suriye krizinin Avrupa’nın güvenliği açısından ciddi sınamalar yarattığını ifade etti. AB’nin bu krizlerle başa çıkabilmesi için Türkiye gibi stratejik müttefiklerle iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

"SAVUNMA SANAYİMİZ AVRUPA İÇİN STRATEJİK BİR GÜÇ"

Türkiye’nin güçlü ve yenilikçi savunma sanayisine dikkat çeken Bağış, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye’nin Avrupa için hayati bir ortak olduğunun altını çizdi:

“Altay tankından MİLGEM fırkateynine, Anka ve TB2 SİHA’lardan Kaan savaş uçağına kadar savunma ürünlerimiz yalnızca Türkiye için değil, Avrupa için de stratejik varlıklardır” dedi.

"TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ HARİTASI EKSİKTİR"

Bağış, Türkiye’nin yalnızca güvenlik değil; enerji, ticaret, ulaşım ve tedarik zincirlerinde de Avrupa’nın en önemli partneri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Avrupa’nın enerji güvenliğinde vazgeçilmez bir role sahip olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE AVRUPA’NIN GELECEĞİDİR"

Konuşmasını tamamlayan Bağış şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin AB güvenlik ve savunma girişimlerine katkısı ancak üyelik sürecimize yeniden ivme kazandırılmasıyla mümkündür. Türkiye Avrupa ailesinin kenarında kalmak istemiyor. Biz Avrupa’nın tam üyesi olmak istiyoruz. Türkiye Avrupa’nın komşusu değil, Avrupa’dır ve Avrupa’nın geleceğidir.”