Egemen Bağış’tan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalar

Bağış'ın anlatımıyla en dikkat çeken bölüm, 2003 yılında Bakü’de merhum Haydar Aliyev ile o dönem henüz başbakanlık koltuğuna oturmamış olan Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyalog oldu. AK Parti'nin iktidara yeni geldiği o günlerde, sağlığı giderek bozulan Haydar Aliyev'in Erdoğan’a dönerek söylediği şu sözler, bugünkü ittifakın temel taşı niteliğinde:

"Ben yaşlandım, sağlığım da iyi değil. Süleyman Demirel’le çok güzel işler yaptık ama artık sıra sizde. Oğlumu da, ülkemi de sana emanet ediyorum. Türkiye’nin eli her zaman Azerbaycan’ın üstünde olsun."

Erdoğan'ın bu tarihi sorumluluğa "Bu emanet başımın üstündedir" diyerek yanıt verdiğini aktaran Bağış, iki ülke arasındaki bağın çıkar değil "gönül ve mezara kadar sürecek bir kardeşlik" temelli olduğunu vurguladı.



15 TEMMUZ VE KARABAĞ SINAVI

Kardeşlik hukukunun en büyük sınavlarının 15 Temmuz darbe girişimi ve Karabağ Savaşı'nda verildiği belirtildi. Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal etmek zorunda kaldığı Bakü ziyareti üzerine İlham Aliyev'in "Hiç kafana takma, ben gelirim" şeklindeki duruşu, ilişkilerin psikolojik derinliğini ortaya koyuyor. Karabağ sürecinde ise Türkiye'nin sunduğu koşulsuz destek, bu bloğun artık "ayrılmaz" olduğunu tüm dünyaya ilan etti.



ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME VE "KOORDİNASYON" MESAJI

Bölgesel denklemde en çok merak edilen konulardan biri olan Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Bağış, Erivan yönetimi için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını belirtti. Türkiye'nin Özel Temsilcisi Serdar Kılıç'ın "Kendimi evimde hissediyorum" sözlerinin siyasi bir taviz değil, ortak coğrafya ve kültürel yakınlığın bir ifadesi olduğunun altını çizdi.

Bu süreçteki en kritik kırmızı çizgi ise liderler arası mutlak koordinasyon olarak açıklandı: "Sayın Erdoğan, İlham Aliyev’den habersiz Ermenistan konusunda tek bir adım atmaz. İlham Aliyev de Sayın Erdoğan’dan habersiz hiçbir adım atmaz."



SAVUNMA SANAYİİ BÖLGESEL DENGE UNSURU

Batı'nın, özellikle Brüksel'in bölgede fitne üreterek yeni gerilimler yaratma çabalarına dikkat çeken Bağış, liderlerin bu "acemi olmayan" duruşları sayesinde oyunların bozulduğunu belirtti. Türkiye'nin İHA ve elektronik harp sistemleri gibi savunma sanayii atılımlarının, sadece kendi sınırlarını değil, dost ülkeleri de güvence altına aldığını ifade eden Bağış, "Türkiye'nin dostları kendini güvende hissediyor, düşmanca tavır alanların ise uykusu kaçıyor" değerlendirmesini yaptı.