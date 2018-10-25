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Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı

Eğitim-İş Sendikası, Danıştay'ın Andımız kararına uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacak. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Anayasa'ya göre bakanlığın Andımızı bir ay içinde okullarda okutmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yıldırım, aksi takdirde yargıya gideceklerini belirtti.

Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı

Eğitimciler, Danıştay'ın "Andımız okullarda okutulmalı" kararını uygulamaya koymayan Milli Eğitim Bakanlığı hakkın suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Anayasa'ya göre Danıştay'ın kararlarının bir ay içinde uygulanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Ulusal Kanal'a konuşan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın kararını uygulamaması durumunda bir ay sonra yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Bu arada Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da Cumhuriyetin öğretmenleri Andımızın okullarda okutulması için eylem yaptı.

Eyleme, Vatan Partisi , CHP, DP, DSP, ADD, CKD, TESUD ve DİSK de katıldı. Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, Danıştay kararının uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Eğitim-İş #danıştay #milli eğitim bakanlığı
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