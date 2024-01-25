Eğitim uçağı acil iniş yaptı! Milli Savunma Bakanlığından açıklama var

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Eğitim uçağı acil iniş yaptı! Milli Savunma Bakanlığından açıklama var
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında pilotların ve mürettebatın sağlık durumuna ilişkin bilgi de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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