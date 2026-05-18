Eğitim uçuşu faciayla bitmişti… Bursa’da 2 pilotun öldüğü kazanın raporu tamamlandı

Bursa'da 2024 yılında meydana gelen ve iki pilotun yaşamını yitirdiği eğitim uçağı kazasına ilişkin yürütülen resmi inceleme süreci sonuçlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı kaza raporu, adli makamlara sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca yürütülen incelemeler neticesinde hazırlanan Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili hazırlanan bu belge, ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İKİ PİLOTUN ÖLDÜĞÜ KAZANIN DOSYASI BAŞSAVCILIKTA

Başsavcılığa iletilen dosya, 23 Eylül 2024 tarihinde yaşanan ölümcül kazanın detaylarını içeriyor. Sahibi Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim San. Tic. AŞ, işleticisi ise Fenix Havacılık AŞ olan TC-UDI tescil işaretli hava aracı, eğitim uçuşu gerçekleştirdiği esnada Bursa Yenişehir Havalimanı'nın yedek pistine düşerek hava aracı kazasına karışmış, meydana gelen olayda iki pilot hayatını kaybetmişti.

Bakanlık tarafından duyurulan süreçte, geçmiş dönemde yaşanan diğer havacılık vakalarına ilişkin raporların da tamamlandığı belirtildi. 22 Ağustos 2023 tarihinde, sahibi ve işletmecisi THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ olan TC-TDA tescil işaretli Diamond DA42 NG tipi hava aracı, öğretmen pilot ve kursiyer pilot kontrolünde Aydın Çıldır Havaalanı'ndan kalkış yapmıştı. Kalkışı takiben havaalanının 900 metre dışına düşen araçta bulunan iki pilot, kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

Tamamlanan raporlar arasında 9 Ekim 2021 tarihinde yaşanan bir başka vaka da yer aldı. İşletmecisi ve sahibi 19 Mayıs Havacılık AŞ olan TC-ERM tescil işaretli, Costruzioni Aeronautiche Tecnam Srl P2008-JC tipi hava aracının inişi sırasında burun iniş takımının kırılması sonucu "hava aracı ciddi olayı" meydana gelmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Aydın'daki kaza ve burun iniş takımının kırılması vakasıyla ilgili hazırlanan Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu, ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlanarak başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

