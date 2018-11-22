Eğitimciler, Andımıza sahip çıkıyor. Türk Eğitim Sen’in anketine katılan eğitimcilerin yüzde 76,2’si, Andımızın yeniden okutulmasını istedi. Ankette, öğretmenlerin geçim sıkıntısına ilişkin de çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre eğitimcilerin yüzde 72,3’ü borçla yaşıyor.

Türk Eğitim Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yaptığı anketten Andımız çıktı.



Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen, 11 bin 454 eğitimcinin katılımıyla bir anket yaptı.



Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla yapılan ankette çarpıcı veriler ortaya çıktı.



24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anketin sonuçlarını Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan kamuoyuna duyurdu.



Geylan, ankete katılan eğitimcilerin yüzde 76,2’sinin Andımızın okullarda yeniden okutulmasını istediğini belirtti.



Talip Geylan, ankete katılanların yüzde 72,3’ünün borçlu yaşadığını belirterek, eğitimcilerin ek zam talep ettiğini vurguladı.



Atamalardaki mülakat sorununa dikkat çeken Geylan, eğitimcilerin, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istediğini de belirtti.



Anket sonuçlarını paylaştıktan sonra kısa bir açıklama yapan Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu yıl 100 bin öğretmen ataması talep etti,



HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr

