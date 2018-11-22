banner999
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eğitimciler 'Andımız okutulsun' diyor
Eğitimciler 'Andımız okutulsun' diyor
Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
Tüm belediyeler 2019'da o sisteme dahil edilecek
Tüm belediyeler 2019'da o sisteme dahil edilecek

Eğitimciler 'Andımız okutulsun' diyor

Eğitimciler, Andımıza sahip çıkıyor. Türk Eğitim Sen’in anketine katılan eğitimcilerin yüzde 76,2’si, Andımızın yeniden okutulmasını istedi. Ankette, öğretmenlerin geçim sıkıntısına ilişkin de çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre eğitimcilerin yüzde 72,3’ü borçla yaşıyor.

Eğitimciler 'Andımız okutulsun' diyor

Türk Eğitim Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yaptığı anketten Andımız çıktı.

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen, 11 bin 454 eğitimcinin katılımıyla bir anket yaptı.

Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla yapılan ankette çarpıcı veriler ortaya çıktı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anketin sonuçlarını Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan kamuoyuna duyurdu.

Geylan, ankete katılan eğitimcilerin yüzde 76,2’sinin Andımızın okullarda yeniden okutulmasını istediğini belirtti.

Talip Geylan, ankete katılanların yüzde 72,3’ünün borçlu yaşadığını belirterek, eğitimcilerin ek zam talep ettiğini vurguladı.

Atamalardaki mülakat sorununa dikkat çeken Geylan, eğitimcilerin, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istediğini de belirtti.

Anket sonuçlarını paylaştıktan sonra kısa bir açıklama yapan Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu yıl 100 bin öğretmen ataması talep etti,

HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Andımız #türk eğitim sen
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.