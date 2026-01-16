Eğlence mekanında fahiş hesap vurgunu: 'Figür operasyonu' ile 19 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başkentte sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen organize bir dolandırıcılık şebekesini çökertmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik "figür operasyonu" düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda, suça karıştığı tespit edilen 19 zanlı yakalandı.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin uyguladığı yöntem polis tarafından deşifre edildi. Zanlıların, sosyal medya kanalları üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri "bal tuzağı" yöntemini kullanarak ağlarına düşürdükleri ve önceden belirledikleri eğlence mekanlarına davet ettikleri saptandı. Mekana giden mağdurların masasına fahiş tutarlarda hesaplar çıkarıldığı tespit edildi.

İTİRAZ EDENE TEHDİT VE DAYAK

Tuzağa düşürülen kişilerin yüksek hesaplara itiraz etmesi durumunda tehdit edildikleri ve darbedildikleri belirlendi. Şüphelilerin, zorla aldıkları paraları nakit, POS cihazı veya banka transferi yoluyla tahsil ettikleri ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, şebekenin bu yöntemle bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

MEKAN SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR GÖZALTINDA

Gasp Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize eden kişinin mekan sahibi olduğu, çalışanların da bu sisteme dahil olduğu belirlendi. Çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen mekan sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.