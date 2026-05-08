Eğlence mekanlarına "Sahte İçki" darbesi: İstanbul’da tonlarca alkol ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içerisinde Ataşehir, Kadıköy ve Arnavutköy’deki restoran, gece kulübü ve barlara yönelik eş zamanlı sahte içki operasyonları düzenledi. Operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 2 bin 350 litre etil ve metil alkol ile onlarca şişe sahte içki ele geçirildi. Denetimler sırasında bir işletme mühürlenirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN AYRINTILARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Kaçakçılık ekiplerinin titiz saha çalışması sonucunda, özellikle hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı eğlence merkezlerinde kapsamlı aramalara imza atıldı. Operasyonun bilançosu ise kaçakçılığın boyutlarını gözler önüne serdi:

Sahte içki üretiminde ham madde olarak kullanılan toplam 2 bin 350 litre etil ve metil alkol.

Satışa hazır halde paketlenmiş 91 şişe sahte alkollü içki. Operasyon yapılan bölgelerde sadece malzeme aranmadı; toplam bin 454 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapılarak asayiş kontrolü sağlandı.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürlenerek süresiz kapatıldı.



ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yakalanan şüphelilerin adli işlemleri hızla tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli üzerindeki tahkikatın sürdüğü bildirildi.