Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak kumar ve tombala uygulamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında 336 şahıs gözaltına alındı, 655 aranan şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak kumar ve tombala uygulamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.



EGM'nin açıklaması şöyle:



"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların özellikle Ramazan ayının gelişi ile birlikte kahvehane, kıraathane vb. ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde 17.05.2019 tarihinde 22:00 – 01:00 saatleri arasında “Kumar ve Tombala Uygulaması” yapıldı.



Ülke genelinde 6 bin 947 ekip, 128 köpek ve 29 bin 089 personelin katılımı ile;



18 bin 339 kahvehane / kıraathaneye,



745 dernek ve kooperatife eş zamanlı uygulama yapıldı.



Yapılan uygulamada;



336 şahıs gözaltına alındı, 655 aranan şahıs yakalandı,



Bin 590 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı,



250 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapıldı, 81 işyeri kapatıldı.



Ayrıca, 27 adet tombala makinası, 9 adet sigaramatik, 16 adet kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet keseci delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet dolu fişek, bin 190 gr esrar, 704 paket kaçak sigara ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.



Türk Polis Teşkilatı olarak, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr