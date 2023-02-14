EGM'den deprem dolandırıcılara darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.



Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden, vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap belirlendi. Yöneticilerin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi. 221 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı.



Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 64 şahıs gözaltına alındı, 17 kişi tutuklandı.



Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 46 oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesi kapatıldı.



Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılırken, "deprem yardımı" teması kullanarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek donduruldu.