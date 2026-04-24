Ehliyet sınavında kopya ağı... Gelirleri 10 milyon çıktı

Sürücü kursu e-sınavlarında kopya düzeneğiyle haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik düzenlenen Sakarya ve İstanbul merkezli operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve İstanbul merkezli yürüttüğü projeli çalışma sonucunda büyük bir sahtecilik ağını ortaya çıkardı. Sürücü kursu e-sınavlarına giren adaylara maddi menfaat karşılığında kopya düzenekleri sağlayan şebekenin, kursa katılmayan kişiler adına dahi sınav belgesi düzenlediği belirlendi.

PARAYI ARAÇ VE DAİREYLE AKLADILAR

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, kopya düzeneğinden elde edilen yaklaşık 10 milyon liralık gelir, araç ve daire alımı yoluyla aklandı. Operasyon kapsamında yakalanan E.A., T.P., E.K. ve M.D. isimli şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda adeta bir teknoloji deposu ele geçirildi.

YÜZLERCE DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda kopya çekmek için hazırlanan; 208 kamera düzeneği, 120 batarya, 63 kulak içi kulaklık, 14 wifi cihazı ve düğme şeklinde kamera setleri bulundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., E.K. ve M.D. tutuklanırken, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

