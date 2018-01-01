Sırada ehliyet ve pasaport alacakları yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Pasaport ve ehliyet işlemleri, 2 Nisan 2018'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü sürdürecek. 2 Nisan tarihinden itibaren ise, işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek.

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Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!



Emniyet Genel Müdürlüğü, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeyi sürdürecek.



Bu işlemler zaten Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülüyordu.



Pasaport ve sürücü belgesi işlemleri Emniyet genel Müdürlüğü’nden alınarak nüfus müdürlüğüne verileceği belirtilmişti.



Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 2 Nisan tarihinden önce pasaport ve ehliyet işlemleri EGM’den yapılmaya devam edilecek. 2 Nisan tarihinde sonra ise sorumlu kurum Nüfus Müdürlüğü olacak.



Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.



Karar, 31 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yürürlüğe girdik.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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