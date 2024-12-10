Ehliyet yaş sınırı düşürüldü! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet yaş sınırı düşürüldü. Artık daha erken araç kullanılabilecek. Sürücü ehliyeti kurallarında yeni düzenlemeye gidildi. Önemli değişiklikler yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ehliyette yaş sınırı düşürüldü, sağlık kontrolleri sıklaştırıldı.

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24’e düşürüldü. Diğer ehliyetlerdeki yaş sınırları devam edecek.

Kararla M sınıfı ehliyeti olanlar motorlu bisikletler, azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan iki ya da üç tekerlekli motorlu araçlar ve elektrikli scooterlar kullanabilecek.

A1 Sınıfı ehliyeti olanlar motor hacmi 125 cc’yi geçmeyen, azami gücü 11 Kw’ı aşmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ı geçmeyen motosikletler ve 3 tekerlekli motorlu araçlar sürebilecek.

B1 Sınıfı ehliyeti olanlar dört tekerlekli motosikletler, motor gücü 15 kW’ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg’ı geçmeyen araçlar, genelde şehir içinde kullanılan küçük, hafif motorlu araçlara binebilecek.

D Sınıfı ehliyeti olanlar otobüsler, ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçlar ve çoğunlukla şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar kullanılabilecek.

Kararla 80 yaş üzeri sürücülerin sağlık kontrollerinin sıklığı 2 yıla düşürüldü. 65 yaşı geçen sürücülerin ise yenileme süresinin 3 yıl olarak sabit kaldığı açıklandı.